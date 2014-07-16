Полиция задержала водителя, сбившего пенсионера за замечание

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Столичная полиция задержала мужчину, который задавил машиной пожилого человека, сделавшего ему замечание, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Водителем BMW оказался 33-летний житель Москвы. На него заведено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел 14 июля в районе дома 20/2 по улице Коминтерна.

Белый BMW 14 июля подрезал Nissan. Пожилой водитель Nissan остановился на светофоре и, выйдя из машины, сделал замечание водителю BMW. После этого последний сбил своего оппонента, осмотрел автомобиль и уехал.

Пострадавшего доставили в больницу с травмами.

Произошедшее записал на видеорегистратор Андрей Осокин, ехавший позади. Он предоставил запись оперативникам и выложил ее на Youtube. За два дня видео набрало более полумиллиона просмотров и свыше 1,5 тысячи комментариев пользователей.