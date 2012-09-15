Форма поиска по сайту

15 сентября 2012, 18:00

Происшествия

На подмосковном аэродроме разбился парашютист

В Подмосковье из-за нераскрывшегося парашюта погиб человек. Инцидент произошел на аэродроме Волосово в Чеховском районе Московской области.

"У мужчины не раскрылся парашют, он разбился о землю, упав с 1,5-километровой высоты" - приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах.

Погибшему было 35 лет. Прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть.

На данный момент по факту происшествия проводится проверка. На месте инцидента работают следователи, которым предстоит разобраться в причинах случившегося.

ЧП Подмосковье

