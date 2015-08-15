В результате обрушения здания на улице Балчуг пострадали три человека

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

При обрушении строящегося здания в центре столицы пострадали три человека, сообщили Агентству "Москва" в департаменте здравоохранения.

При проведении строительных работ произошло обрушение балки. На месте ее падения произошел небольшой провал грунта.

В результате одного из рабочих доставили в больницу с рваной раной плеча в ГКБ №71. Двум другим медики оказали помощь на месте.

Ранее m24.ru сообщало, что в центре столицы обрушилась новостройка. Площадь обвала составила 50 квадратных метров.

Обрушилось здание неподалеку от Большого Москворецкого моста, на пересечении улицы Балчуг и Софийской набережной.