Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля 2016, 03:48

Происшествия

Официальных данных о погибших и пострадавших в Ницце россиянах нет

Фото: скриншот эфира телеканала "Москва 24"

Подтвержденной информации о погибших или пострадавших россиянах от атаки в Ницце в посольство России в Париже не поступало, сообщает Интерфакс.

"Официальных данных от полиции к нам в посольство не поступало", - сообщил агентству представитель российской дипмиссии в Париже. По последней информации французских СМИ, число жертв нападения в Ницце превысило 80 человек.

В курортном городе Ницца водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Более 80 человек погибли, сотни ранены.

Местные власти подчеркивают, что других нападений в городе не зафиксировано.

Ссылки по теме


Сюжет: Трагедия в Ницце
ЧП теракты Франция Ницца жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика