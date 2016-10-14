Посетителей ТЦ на востоке Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в торговом центре на востоке Москве, из здания эвакуируют людей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Эвакуация людей проводится по адресу: улица Хабаровская, дом 15. На место в ТЦ "Манго" для проверки уже выехали специалисты.

В пресс-службе столичного главка полиции m24.ru сообщили, что информация об угрозе взрыва в управление пока не поступала.

Как сообщает ТАСС, сотрудники полиции также проверяют еще одно анонимное сообщение – об угрозе взрыва в ТЦ "12 месяцев" на Большой Тульской улице. Принимаются меры для установления анонимных заявителей.