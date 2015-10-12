Форма поиска по сайту

12 октября 2015, 17:29

Происшествия

Российский ученый-ядерщик утонул во время отдыха в Турции

Фото: m24.ru/Александр Горностаев

Российский ученый-ядерщик Саркис Карамян утонул во время отдыха на курорте в турецком Кемере. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Несчастный случай произошел в минувшее воскресенье в поселке Чамъюва в районе курорта Кемер, где 75-летний ученый отдыхал со своей супругой. Она и сообщила о трагедии.

Тонущего Карамяна вытащили на берег спасатели, однако реанимировать ученого не удалось. Тело погибшего находится в Центре судебной медицины Антальи". Дата отправки тела на родину пока неизвестна.

Саркис Карамян родился в 1940 году в Санкт-Петербурге. Он был доктором физико-математических наук и старшим научным сотрудником лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

ЧП Турция Несчастный случай

