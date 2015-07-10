В Баварии задержали уличного стрелка

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Полиция Баварии арестовала водителя серебристого кабриолета Mercedes, который ранее открыл стрельбу по прохожим, сообщает местное радио Bayerischer Rundfunk. Согласно официальным данным, водитель автомобиля разъезжал по окрестностям пригорода Ансбах и стрелял в случайных прохожих.

От действий преступника погибли, по меньшей мере, два человека. Первой жертвой стала женщина, которая от полученных ранений скончалась на месте. Спустя некоторое время нападающий застрелил велосипедиста.

Также были обстреляны еще два человека - местный фермер и водитель грузовика. Они не пострадали. Личность преступника пока неизвестна, его мотивы также пока не ясны.