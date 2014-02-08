Форма поиска по сайту

08 февраля 2014, 21:19

Происшествия

Рабочие устранили повреждение газовой трубы в Новой Москве

Фото: МЧС

Коммунальные службы устранили повреждение стенки газовой трубы в поселении Сосенское в Новой Москве, сообщает столичный главк МЧС.

Напомним, в 12 часов 39 минут 8 февраля на пульт дежурного оператора службы "01" поступил сигнал о повреждении газовой трубы по адресу ТиНАО, около Хованского кладбища. В ходе дорожных работ трактор задел расположенную в грунте газовую трубу диаметром 159 мм.

Был создан штаб по ликвидации происшествия. В 14 часов 39 минут коммунальными службами была перекрыта задвижка и остановлена утечка газа. Работы по устранению аварии планировалось завершить до 22 часов. В 20 часов 19 минут повреждение стенки трубы газопровода устранено.

