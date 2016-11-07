Форма поиска по сайту

07 ноября 2016, 18:41

Происшествия

Девушка случайно выстрелила себе в голову в тире

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели 27-летней девушки в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по области.

Тело девушки огнестрельным ранением головы обнаружили в субботу, 5 ноября, недалеко от села Невское Воскресенского района. По предварительным данным, погибшая приехала со знакомым в тир, расположенный в лесном массиве.

В результате неосторожного обращения с травматическим оружием девушка выстрелила себе в голову. От ранения она скончалась на месте происшествия.

