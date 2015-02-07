Почти 4 тысячи человек эвакуировали из ТЦ на шоссе Энтузиастов

Фото: M24.ru

В торговом центре "Город" на шоссе Энтузиастов эвакуировали посетителей и сотрудников из-за звонка о якобы заложенной бомбе, сообщает в субботу, 7 февраля, Агентство "Москва". На месте работали сотрудники полиции и МЧС.

По предварительным данным, из здания эвакуировали свыше 3,5 тысяч человек. После чего кинологи проверили все помещения торгового центра, взрывное устройство они не нашли. В настоящее время в городе разыскивают неизвестного, оставившего ложный вызов об угрозе взрыва в торговом центре.

6 февраля M24.ru сообщало, что Ленинградский вокзал эвакуировали из-за ложной угрозы взрыва. Территорию проверили кинологи, взрывное устройство обнаружено не было. С вокзала эвакуировали почти 300 человек.

Кроме того, ночью 3 февраля более сотни пассажиров Ленинградского вокзала были вынуждены коротать часы в ожидании своего поезда на улице. На пульт дежурного поступило сообщение, что вокзал заминирован.

В полночь всех людей из здания эвакуировали, на место прибыли оперативные службы.

Строение обследовали кинологи и взрывотехники, но бомбы не обнаружили. Проверка заняла более двух часов. Как сообщили полицейские, телефонного террориста удалось задержать на Казанском вокзале.