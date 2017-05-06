Форма поиска по сайту

06 мая 2017, 18:29

Группа радикалов напала на офис движения Макрона в Лионе

Фото: Kamil Zihnioglu/AP/ТАСС

Активисты радикального студенческого союза Gud напали на офис движения "На Марше" в Лионе, сообщает AFP.

Нападение произошло вечером 5 мая. Более десятка активистов ворвались в офис и начали разбрасывать листовки. Радикалы также бросили несколько дымовых шашек. После этого представители движения "На марше" написали заявление в полицию.

Второй тур выборов во Франции пройдет 7 мая. Во второй тур вышли бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов.

На предвыборных дебатах в преддверии второго тура президентских выборов большинство телезрителей присудили победу Макрону. Ему отдали предпочтение 63 процента телезрителей, а Марин Ле Пен – 34 процента. Оставшиеся не определились с симпатиями.

