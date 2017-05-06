Группа радикалов напала на офис движения Макрона в Лионе

Фото: Kamil Zihnioglu/AP/ТАСС

Активисты радикального студенческого союза Gud напали на офис движения "На Марше" в Лионе, сообщает AFP.

Нападение произошло вечером 5 мая. Более десятка активистов ворвались в офис и начали разбрасывать листовки. Радикалы также бросили несколько дымовых шашек. После этого представители движения "На марше" написали заявление в полицию.