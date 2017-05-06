Группа радикалов напала на офис движения Макрона в Лионе

Фото: Kamil Zihnioglu/AP/ТАСС
Активисты радикального студенческого союза Gud напали на офис движения "На Марше" в Лионе, сообщает AFP.
Нападение произошло вечером 5 мая. Более десятка активистов ворвались в офис и начали разбрасывать листовки. Радикалы также бросили несколько дымовых шашек. После этого представители движения "На марше" написали заявление в полицию.
Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов.
На предвыборных дебатах в преддверии второго тура президентских выборов большинство телезрителей присудили победу Макрону. Ему отдали предпочтение 63 процента телезрителей, а Марин Ле Пен – 34 процента. Оставшиеся не определились с симпатиями.