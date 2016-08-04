Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Аэрофлот" отменил два рейса между Москвой и Дубаем из-за перегруженности аэропорта Дубая и временного ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается на сайте компании.

4 августа отменен рейс SU524 Шереметьево – Дубай, а 5 августа – SU525 Дубай – Шереметьево.

В пресс-службе отметили, что пассажиров отправят рейсами SU524 и SU 8525 5 августа из аэропорта Шарджа, который находится в 30 километрах от международного аэропорта в Дубае.

Прибывших на регистрацию пассажиров отмененных рейсов обеспечат всем необходимым в соответствии с авиационными правилами. Также они смогут сдать билеты без штрафных санкций в местах покупки. Билеты, купленные на сайте "Аэрофлота", можно будет сдать через контакт-центр компании.

Дополнительную информацию можно узнать по круглосуточным телефонам контакт-центра:

+7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) или в офисах.

Чрезвычайное положение в аэропорту Дубая было введено после того, как 3 августа там совершил там жесткую посадку самолет авиакомпании Emirates. На борту самолета, летевшего из Индии, произошел пожар. Пассажиров из пылающего лайнера удалось эвакуировать за рекордные 45 секунд, чудом избежав жуткой катастрофы. В тот момент на борту находилось в общей сложности 300 человек.