Обвиняемому в аварии под Подольском предъявили иск на 16 млн рублей

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Водителю грузовика, который врезался в автобус под Подольском, предъявили иск на 16 млн рублей, сообщает ИТАР-ТАСС.

Исковые заявления к предполагаемому виновнику ДТП гражданину Армении Грачье Арутюняну подали шесть родственников погибших и пострадавших. Требования он частично признал, не согласившись при этом с суммами. Подсудимый зявид, что таких денег у него нет.

4 августа суд заслушал последнее слово Арутюняна, в котором он еще раз извинился перед потерпевшими и пострадавшими.

Авария произошла в июле 2013 года. Арутюнян за рулем КамАЗа, груженого щебнем, на полном ходу протаранил маршрутный автобус ЛИАЗ. В результате 18 человек погибли и более 60 пострадали. Как выяснилось, нарушитель не имел водительского удостоверения российского образца и регулярно нарушал правила дорожного движения.

В ходе расследования было установлено, что Арутюнян нарушил правила дорожного движения. Следуя по второстепенной дороге, он не пропустил автобус, что стало непосредственной причиной аварии. Кроме того, оказалось, что он работал в России по поддельному патенту.