Медики пытаются спасти девушку после несчастного случая с горящим коктейлем

Врачи борются за жизнь девушки, получившей ожог от коктейля в баре

Медики борются за жизнь девушки, пострадавшей во время празднования Хеллоуина. Она получила ожог 42 процентов тела, после того как на нее опрокинулся огненный коктейль в баре, сообщает телеканал "Москва 24".

Пострадавшую доставили в реанимацию 36-й больницы. По словам представителей клиники, сейчас девушка находится в стабильном тяжелом состоянии, повреждена значительная часть тела.

Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Там рассматривают еще одну версию событий: в администрации заведения сообщили, что на пострадавшую упала свеча.

Добавим, это не первый подобный случай. Год назад мужчина получил ожоги второй степени во время празднования своего дня рождения. Друзья приготовили имениннику необычный сюрприз - пирамиду коктейлей, которую должен был поджечь бармен. Пирамида вспыхнула, и виновник торжества получил ожоги.

В январе M24.ru сообщало, как из-за ошибки бармена загорелась девушка. В результате пострадавшая получила ожоги второй и третьей степени.