Звонарь сорвался с колокольни храма из-за сердечного приступа

Звонарь столичного храма Девяти Мучеников Кизических в Большом Девятинском переулке погиб от сердечного приступа, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

Тело мужчины, сорвавшегося с колокольни, было обнаружено 2 сентября примерно в 7 часов утра. "По предварительным данным, в результате сердечного приступа мужчина, потеряв равновесие, упал с лестницы", - отметили в пресс-службе.

Сейчас проводится доследственная проверка, в рамках которой назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Добавим, в прошлом году в России произошло два похожих случая. В прошлом сентябре с колокольни Софийского собора в Вологде упала 54-летняя женщина. Она купила билет на посещение смотровой площадки, перелезла через ограждение и прыгнула вниз с высоты более 60 м. Женщина скончалась.

10 сентября 2013 года в селе Кузнецкое Челябинской области 47-летний мужчина упал с колокольни храма Тихвинской иконы Божьей Матери. Он ремонтировал колокольню, не соблюдая технику безопасности, наступил на свежую кирпичную кладку и сорвался. Через несколько дней мужчина умер от перелома позвоночника.