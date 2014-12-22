Курс евро на вторник снизился на 5 рублей, доллара - на 4 рубля

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Центробанк объявил официальные курсы доллара и евро на вторник, 23 декабря. Рубль укрепился по отношению к иностранной валюте: евро упал на 5 рублей 32 копейки до 69 рублей 25 копеек, а доллар потерял 4 рубля 19 копеек. Курс американской валюты составил 56 рублей 49 копеек, сообщается на сайте ЦБ.

Отметим, что в четверг, 18 декабря, доллар потерял 8 рублей 19 копеек, евро подешевел на 11 рублей 25 копеек. Однако в пятницу валюты вновь пошли в рост: курс доллара на выходные и понедельник составил 60 рублей 68 копеек, евро - 74 рубля 57 копеек.

Напомним, 11 ноября Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. На такой шаг банкиры пошли для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курса рубля.

Кроме того, в ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов - до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

Добавим, что ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Экономист и финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев заявил M24.ru, что высокая ключевая ставка Центрального Банка сдержит курс иностранной валюты. "Курс рубля во многом зависит от состояния экономики, а экономика в большей степени зависит от действий правительства, чем от ЦБ", - пояснил омбудсмен.

При этом ранее Центробанк пытался сбить курс валютными интервенциями - с 1 по 16 декабря регулятор продал свыше 10 миллиардов долларов для стабилизации курса. Однако эксперты считают, что это временные и весьма рискованные меры.