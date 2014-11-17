Официальный курс доллара на вторник снизился до 47,33 рубля

Фото: ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Официальный курс доллара, установленный Банком России на вторник, снизился на 5,91 копейки до 47,33 рубля. При этом евро вырос почти на 33 копейки и достиг 59,31 рубля.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 12 копеек и составила 52,72 рубля.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что, по его мнению среднесрочной перспективе рубль укрепится. "Через некоторое время будет найдена точка равновесия, на мой взгляд, в сторону укрепления рубля", – сказал глава кабмина, отвечая на вопросы журналистов по итогам Восточноазиатского саммита.

При этом ослабление курса национальной валюты Медведев связал с экономикой и спекулятивными сделками.

Кроме того, ранее Центробанк отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. При этом ЦБ не предполагает полностью отказываться от экономического вмешательства в случае угроз для финансовой стабильности страны.

Центробанк пошел на такой шаг для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курсы рубля. Как отмечают в самом ЦБ, новый подход к проведению операций на внутреннем валютном рынке поможет быстрее адаптироваться экономике к изменениям внешних условий и увеличит ее устойчивость к негативным явлениям на бирже.