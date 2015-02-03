Доллар и евро подешевели на два рубля

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Доллар и евро подешевели в ходе утренних торгов на Московской валютной бирже. Официальный курс Центробанка, установленный на завтра, ослабил курсы иностранных валют на два рубля, сообщает пресс-служба Центробанка.
Доллар подешевел на 1,89 рубля до отметки в 67,77 рубля. Евро упал еще сильнее - на 1,96 рубля. За единицу европейской валюты теперь дают 76,82 рубля.
Укрепление национальной валюты стало возможным благодаря подорожанию нефти. На лондонской бирже ICE за баррель Brent дают 57,67 доллара. Еще неделю назад нефть стоила всего 47 долларов за баррель.
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Напомним, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. В ночь на 16 декабря 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. За пять дней до этого регулятор поднял ставку с 9,5% до 10,5%.
Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.
30 января ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17 до 15 процентов.
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