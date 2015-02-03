Доллар и евро подешевели на два рубля

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Доллар и евро подешевели в ходе утренних торгов на Московской валютной бирже. Официальный курс Центробанка, установленный на завтра, ослабил курсы иностранных валют на два рубля, сообщает пресс-служба Центробанка.

Доллар подешевел на 1,89 рубля до отметки в 67,77 рубля. Евро упал еще сильнее - на 1,96 рубля. За единицу европейской валюты теперь дают 76,82 рубля.

Рубль заметно укрепился по отношению к доллару и евро

Укрепление национальной валюты стало возможным благодаря подорожанию нефти. На лондонской бирже ICE за баррель Brent дают 57,67 доллара. Еще неделю назад нефть стоила всего 47 долларов за баррель.

Напомним, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. В ночь на 16 декабря 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. За пять дней до этого регулятор поднял ставку с 9,5% до 10,5%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

30 января ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17 до 15 процентов.