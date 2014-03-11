Оператор Александр Носовский расскажет о постановке света в фотографии

2 апреля в рамках "PhotoСреды" состоится трехчасовой мастер-класс оператора Александра Носовского, прославившегося своей работой со светом. Он продолжит рассказ о постановке света в фотографии, и на этот раз посетителей ждет не только теория, но и практическое занятие.

Александр Носовой. "Игра в бридж". Фото: Предоставлено организаторами

Александр познакомит гостей с принципами съемки натюрморта и портрета с постоянными источниками света: "Предыстория вопроса" (экскурс по истории съемки натюрморта и портрета); "Причины снимать с постоянным светом" (рассуждения на примере фотосерий "Молчание вещей", "Актеры вне игры", кадров из кино); "Источники постоянного света, их размеры и оптимальное количество"; "Демонстрационная съемка с приборами постоянного света".

Александр Носовский занимается фотографией с 14 лет, является членом союза кинематографистов России и членом европейской ассоциации кинооператоров IMAGO. Серия натюрмортов "Молчание вещей" не раз публиковалась и участвовала во множестве выставок.

Начало – в 18.00, стоимость билета - 600 рублей (включая текущие выставки центра).