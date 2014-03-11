Фотограф Вита Буйвид расскажет о фотоколлажах и современном искусстве

2 апреля в рамках программы "PhotoСреда"состоится встреча с фотодиректором журнала "Русский пионер" Витой Буйвид. На своем мастер классе Вита Буйвид расскажет, почему не следует слишком болезненно относиться к манипуляциям с фотографией в современном искусстве.

Вита Буйвид. Фото: Предоставлено организаторами

Вита Буйвид профессионально работает с фотографией с конца 80-х. Уже в середине 90-х она поняла, что техника фотографии слишком демократична и прямолинейна для тех задач, которые ставит перед собой современный художник. Поэтому она начала вводить в свои работы акварель, коллаж и масло, возвращаясь к чистой фотографии только тогда, когда ее можно использовать в своих целях.

Самым заметным проектом Виты последних лет стала серия "Как я провел лето", номинированная на Премию Кандинского в 2009 году. Работы Виты Буйвид находятся в коллекциях Московского дома фотографии, Государственного Русского Музея, Музея фотографических коллекций, Музея современного искусства в Хельсинки и других.

Начало – в 19.00, стоимость - 350 рублей.