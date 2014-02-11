Александр Сорин расскажет о документальной и художественной фотографии

12 февраля в рамках программы PhotoСреда в Центре фотографии имени братьев Люмьер состоится лекция фотографа и журналиста Сорина Александра.

Фото: lumiere.ru

Сорин занимался в мастерской исследователя фотографий Александра Лапина. Когда Александр Сорин был фотокорреспондентом, его занимали проблемы российской провинции. Он объездил всю страну и работал в "горячих точках" - Чечне, Косово. Он стал организатором и куратором Центра документальной фотографии Fotodoc.

На встрече речь пойдет о фотографии и Fotodoc, как исследовании. Александр не открывает людям глаза, а только выясняет, что интересно ему самому про историю фотографии, про документальность и художественность, про журналистику и способ коммуникации.