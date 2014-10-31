ЦСКА обыграл "Цедевиту" и продлил победную серию в Евролиге

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичный ЦСКА сломил сопротивление хорватской "Цедевиты" и продлил победную серию на старте группового этапа баскетбольной Евролиги до трех матчей.

Поединок группы В, прошедший в Загребе, закончился со счетом 76:72 в пользу "красно-синих".

Первая половина встречи прошла в равной борьбе, хозяева площадки не испугались более именитого соперника. В итоге на большой перерыв команды ушли при счете 39:36 в пользу хорватов.

В третьей четверти армейцы смогли переломить ход встречи и вышли вперед. Заключительный отрезок игры снова прошел в равной борьбе, в которой немного сильнее оказались москвичи.

Самым результативным игроком поединка с 21 очком в активе стал боснийский защитник "Цедевиты" Неманья Гордич. Наибольший вклад в успех армейцев сделали Сонни Уимс (13 очков, 6 передач, 5 подборов), Милош Теодосич (14 очков, 4 передачи) и Нандо Де Коло (14 очков, 5 подборов),

Благодаря этой победе ЦСКА остается на первом месте в группе B.