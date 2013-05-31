Хрустальная мечта

Самуэль Это'О и Сергей Игнашевич. Фото: ИТАР-ТАСС

В первый день календарного лета состоится финал розыгрыша Кубка России по футболу. В решающей встрече за почетный трофей отношения предстоит выяснить столичным армейцам и махачкалинскому "Анжи".

ЦСКА, ставший в нынешнем сезоне чемпионом страны, имеет прекрасный шанс сделать дубль. Ранее в российской футбольной истории подобное происходило 5 раз. Причем четырежды выигрывали и чемпионат, и Кубок в одном году московские клубы. В 1994 и 1998 годах двойной успех отпраздновал "Спартак", а в 2005-м и 2006-м – армейцы. Последний же на сегодня дубль на счету питерского "Зенита", победившего на двух фронтах в 2010-м.

Кроме того, у "красно-синих" есть хорошая возможность упрочить свое лидерство в плане количества завоеванных Кубков России. На данный момент у них 6 побед в этих соревнованиях. Следом также располагаются команды из нашего города. Футболисты "Локомотива" поднимали трофей над головой пять раз, а спартаковцы это делали трижды.

А вот "Анжи" еще ни разу не завоевывал Кубок России, хотя однажды был невероятно близок к успеху. В финале сезона 2001 года махачкалинцы играли против "Локомотива" и открыли счет на последней минуте основного времени второго тайма. Казалось бы, отыграться в подобной ситуации уже невозможно, но "железнодорожники" совершили-таки подвиг, восстановив равновесие в компенсированное время. В дополнительные полчаса отличиться никто не смог, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались москвичи.

Нынешний розыгрыш Кубка России - уже 21-й по счету. До него же разыгрывался Кубок Советского Союза. Знаменитую хрустальную вазу-крюшонницу наверняка хорошо помнят болельщики со стажем. В 1936 году она приглянулась тогдашнему председателю секции футбола СССР Алексею Соколову, зашедшему случайно в один из московских антикварных магазинов. После этого старинная ваза была отдана ювелирам, которые приделали к ее основанию серебряные ножки, а сверху соорудили крышку с небольшим отверстием. Там же они укрепили и фигурку футболиста. Хрустальную "грудь" кубка было решено украсить государственным гербом Страны Советов. Финальные матчи нового турнира постановили проводить исключительно в Москве, на ее главном и самом большом по вместительности стадионе - "Динамо". И столичные клубы отблагодарили организаторов за такую честь. Дебютные пять, а также тринадцать из четырнадцати первых турниров выиграли исключительно москвичи.

Первым же обладателем трофея стал "Локомотив", одолевший в финале розыгрыша 1936 года тбилисское "Динамо" - 2:0. Единственный же раз команда из другого города получила приз в единственный же "военный" розыгрыш - 1944 года. Тогда кубок завоевали игроки "Зенита", представлявшего недавно освобожденный от немецкой блокады Ленинград. Клуб не из Российской Федерации (тогда РСФСР) впервые выиграл трофей в 1954 году. Пионерами здесь стали динамовцы Киева. Ну а через три года финалы соревнований переехали на новую главную арену страны - в "Лужники". Именно там прошел решающий матч и последнего розыгрыша союзного Кубка. Начался турнир еще в 1991 году, а вот завершился 10 мая 1992-го, и именовался уже Кубком СНГ. За право получить приз на вечное хранение спорили два самых популярных московских клуба – "Спартак" и ЦСКА.

"Красно-белые" взяли верх 2:0 благодаря дублю форварда Владимира Бесчастных и получили навсегда не только сам Кубок, но и установили вечный рекорд турнира. Выиграв хрустальную вазу в 10-й для себя раз, они оставили позади киевское "Динамо", имевшее на одну победу меньше. Так как СССР перестал существовать, достижение спартаковцев навсегда останется в анналах истории. Примечательно, что 29 розыгрышей из пятидесяти одного (57%) закончились триумфами московских команд. По шесть побед имеют в своем активе "Динамо" и "Торпедо", пять – ЦСКА и одну – "Локомотив". Ну и разумеется, 10 побед – "Спартак".

Кстати говоря, именно в советские времена в моду вошел особый ритуал празднования дубля. Так как Кубок был хрустальным, в нем прекрасно смотрелись золотые медали, и футболисты никогда не упускали возможность покрасоваться подобным образом. Правда, проделать с шиком столь приятный процесс удавалось, понятное дело, далеко не всем. В разное время дубли делали киевское "Динамо" (четырежды), ЦСКА (трижды), их земляки из столичного "Спартака" (дважды), "Динамо" и «Торпедо» (по одному разу). Плюс однажды (в 1973 году) награды высшего достоинства за победу в чемпионате СССР положили в Кубок игроки ереванского «Арарата».

Постсоветские времена, как известно, начались в эпоху экономического хаоса в нашей стране, и организаторы Кубка России заказали новый трофей за рубежом, а конкретно в Италии. Кардинально изменился внешний вид приза (он стал целиком металлическим), а также традиции соревнований. Если хрустальная ваза была исключительно переходящей и в итоге досталась "Спартаку" на вечное хранение лишь по причине распада страны, то теперь решили, что приз можно забрать себе навсегда, либо после трех триумфов кряду, либо если клуб становится пятикратным победителем соревнований. Как и в истории с Кубком СССР, сначала его выигрывали исключительно московские команды. Первым обладателем в 1993 году стало "Торпедо". К наступлению же нового века и тысячелетия, трофей помимо торпедовцев однажды завоевали динамовцы, два раза "Спартак" и трижды (но не подряд) "Локомотив".

И вновь, как и в советской истории турнира, в список победителей вклинился питерский "Зенит", разбавивший в 1999 году триумфы москвичей. А через год "железнодорожники" выиграли турнир еще раз и оставили "итальянский" кубок у себя навсегда. Дело в том, что у организаторов взыграли патриотическо-ностальгические чувства. Они захотели, чтобы трофей, во-первых, снова стал хрустальным с вкраплением серебряных элементов, а во-вторых, чтобы его изготовили российские мастера. "Эксклюзивное изделие", сделанное на знаменитом заводе города Гусь-Хрустальный, удалось на славу, и по своей красоте и изяществу в десятки раз превзошло апеннинского предшественника.

Однако случился довольно смешной и вместе с тем неприятный сюрприз. Когда настало время отправлять Кубок в Москву, где вскоре должен был состояться финал, организаторы с ужасом обнаружили, что в подставке трофея, сделанной как единое целое, каким-то образом оказался замурован огромный коричневый таракан. Причем живой! Как он там очутился, на заводе до сих пор понять не могут. К счастью, работников предприятия выручила их давняя традиция. Любое художественное произведение хрустального искусства на заводе с давних пор принято исполнять в двух экземплярах. Второй предназначается для местного музея, так сказать, для истории. В итоге таракана (который "жил" в кубке еще две недели) отправили в музей, а в Москву — чистый, без всяких "примесей" хрусталь.

Кстати, он тоже в итоге достался на вечное хранение "Локомотиву". Регламент ведь остался прежним, а в 2007-м году "железнодорожники" стали первыми в истории пятикратными победителями Кубка России. Но казусы с призом на этом не закончились. Футболисты "Локо" так сильно обрадовались своему тогдашнему успеху, что капитан команды Дмитрий Лоськов во время празднования в раздевалке повредил трофей, отколов фрагмент его хрустального основания. На его реставрацию ушло около полутора месяцев.

Следующий оригинал кубка достался опять столичному клубу, на этот раз ЦСКА. Армейцы выиграли соревнования в пятый для себя раз в 2009 году. Четвертая по счету модель трофея была изготовлена в Брянской области, на Дятьковском хрустальном заводе. И кому она в будущем достанется навечно, пока предсказать крайне сложно. На данный момент ближе всего к этому находится московский "Спартак" - трехкратный обладатель кубка. В активе "Зенита" две победы. По одной имеют казанский "Рубин", грозненский "Терек" и столичное "Торпедо". Столько же (разумеется, уже относительно нового похода за кубком на вечное хранение) и у ЦСКА.

А вот "Локомотив" после своего триумфа 2007 года турнир пока ни разу не выиграл. Не исключено, что кубок на него просто взял и обиделся. Но, конечно же, все это не более чем ирония, ибо проблемы нынешнего "Локо" связаны, прежде всего, с той невнятной игрой, которую некогда весьма конкурентоспособный даже по европейским меркам клуб показывает уже на протяжении нескольких сезонов кряду. Ну а насчет того, способен ли обижаться кубок, ответ можно будет получить совсем скоро, ибо после финала позапрошлого сезона футболисты ЦСКА, обыгравшие владикавказскую "Аланию", повторили "маневр" Лоськова, аналогично сломав хрустальное основание приза.

Итак, 1 июня нас ожидает очередной финал. ЦСКА против "Анжи". Впервые решающий матч Кубка России будет проведен в Грозном. Напомним, что с 1936 по 2008 год включительно все финалы Кубка нашей страны (не важно, будь то СССР или Россия) проводились в Москве. Однако в последнее время РФС решил от традиции, принятой в большинстве ведущих европейских футбольных держав (в Англии, Италии, Германии и Франции финалы национальных Кубков проводятся в столице государства) отойти. В 2009 году финал игрался в подмосковных Химках, через год – в Ростове-на-Дону, в 2011-м – в Ярославле, а в прошлом сезоне – в Екатеринбурге.

Андрей Ярков