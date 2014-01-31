ЦСКА разгромил "Баварию" в Топ-16 баскетбольной Евролиги

Фото: ИТАР-ТАСС

В пятом туре Топ-16 баскетбольной Евролиги столичный ЦСКА в гостевом матче в Мюнхене одержал разгромную победу над "Баварией" со счетом 86:61.

Российская команда с самого начала завладела преимуществом и сумела удержать комфортный отрыв в цифрах на табло до финальной сирены. Это подтверждается промежуточным счетом на табло в первой четверти - 23:14, второй - 17:9, третьей - 22:20 и четвертой - 24:18.

У ЦСКА самым результативным стал Милош Теодосич, набравший 24 очка. 16 очков записал в свой актив Виктор Хряпа, а 14 очков - Ненад Крстич. У "Баварии" самым результативным стал Малькольм Дилэйни с 16 очками.

ЦСКА, одержавший четвертую победу в пяти играх Топ-16 баскетбольной Евролиги, следующий матч проведет 14 февраля в гостях с турецким "Галатасараем".