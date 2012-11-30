Московские армейцы в гостях одолели "Брозе Бамберг"

Фото: ИТАР-ТАСС

Баскетболисты столичного ЦСКА в матче Евролиги одержали выездную победу над немецким клубом "Брозе Бамберг". Судьба встреча решилась в последней четверти.

ЦСКА лучше провел первую половину встречи и на большой перерыв команды ушли при преимуществе "красно-синих" в 11 очков, сообщает "Р-Спорт".

В третьей четверти немцы сумели собраться и выиграть отрезок с разницей в восемь очков. Но на финальный рывок сил у "Брозе Бамберга" уже не хватило - 97:89 - победа ЦСКА.

Самым результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Кристмас, на счету которого 21 очко.

Армейцы сохраняют за собой вторую строчку в группе D. Судьба первого места решится в очном поединке с "Барселоной". А в следующем матче, 6 декабря, ЦСКА встретится дома с турецким "Бешикташем".