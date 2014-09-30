Московский ЦСКА уступил "Баварии" в матче Лиги чемпионов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московские армейцы потерпели поражение от мюнхенской "Баварии" в домашнем матче Лиги чемпионов. Встреча проходила на "Арене Химки" и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил нападающий "Баварии" Томас Мюллер, который на 22-й минуте реализовал пенальти.

"Красно-синие" имели несколько неплохих возможностей сравнять счет, но использовали их не лучшим образом. Так, Ахмед Муса вышел один на один с Мануэлем Нойером, но пробил прямо в голкипера, а Зоран Тошич не попал по пустым воротам.

Отметим, что Игорь Акинфеев, пропустив гол от Мюллера, установил новый антирекорд Лиги чемпионов. Акинфеев пропускает уже в 23-м матче турнира подряд. Предыдущее достижение - 22 матча подряд - также принадлежало голкиперу ЦСКА.

ЦСКА терпит второе поражение в двух матчах Лиги чемпионов. Напомним, в первой игре армейцы были разгромлены "Ромой" со счетом 5:1.