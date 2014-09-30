Московские армейцы вырвали победу у "Сибири" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московские армейцы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержали победу над "Сибирью". Поединок завершился со счетом 3:2, решающая шайба была заброшена за две с небольшим минуты до конца третьего периода.

Счет был открыт на 27-й минуте встречи. Патрик Херсли мощным броском отправил шайбу в "девятку" ворот ЦСКА. В этот момент "красно-синие" играли в меньшинстве, был удален Евгений Артюхин.

Спустя примерно полторы минуты гости отыгрались. Александр Радулов укатился с шайбой за ворот, а затем прострелил на "пятак", где никто из защитников "Сибири" не помешал Стефану да Косте расстрелять ворота.

На 47-й минуте Николай Прохоркин неожиданным броском метров с четырех вывел свою команду вперед. Спустя пять минут Олег Губин восстановил равновесие, удачно сыграв на добивании.

Казалось, дело идет к овертайму, но за две с небольшим минуты до конца Радулов замкнул передачу партнера и принес ЦСКА победу. Итоговый счет встречи - 3:2 в пользу армейцев.

Таким образом, ЦСКА набирает 30 очков и остается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.