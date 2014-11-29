Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября 2014, 20:24

Спорт

ЦСКА оказался сильнее "Динамо" в столичном дерби

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты ЦСКА одержали победу над "Динамо" в серии буллитов - 4:3.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Игорь Григоренко, Роман Любимов и Никита Зайцев, у "Динамо" отличились Филип Новак, Алексей Цветков и Максим Карпов. В серии штрафных бросков победу армейцам принесли попадания Яна Муршака и Симона Яльмарссона.

Отметим, что в третьем периоде Александр Радулов схлопотал дисциплинарный штраф, удален также был один из тренеров ЦСКА Владимир Чебатуркин.

В итоге "красно-синие" одержали десятую победу подряд и продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
ЦСКА Динамо КХЛ

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика