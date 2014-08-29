ЦСКА сыграет с "Баварией" матч Лиги чемпионов в Москве без зрителей

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Московский футбольный клуб ЦСКА, вчера узнавший своих соперников по групповому раунду Лиги чемпионов, проведет первый свой домашний еврокубковый поединок в столице 30 сентября при пустых трибунах.

Дело в том, что дисквалификация на московскую команду была наложена еще в прошлом сезоне за беспорядки, которые произошли на фанатской трибуне "армейцев" во время матча с "Викторией Пльзень" в Чехии. Основанием для такого решения УЕФА послужили расистские кричалки фанатов "красно-синих" и демонстрация ультраправой символики на секторах, занятых болельщиками российского клуба.

Также отметим, что тогда красные карточки получили Алан Дзагоев и Понтус Верблум. Они пропустят первые три матча ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов.

Напомним, что в минувший четверг в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Там стало известно, что футболисты московского ЦСКА сыграют в группе Е с немецкой "Баварией", английским "Манчестер Сити" и итальянской "Ромой". Первые матчи группового турнира пройдут 16-17 сентября. Отметим, что ЦСКА также играл с "Баварией" и "Ман Сити" в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов и занял последнее место в группе.