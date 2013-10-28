ЦСКА в гостях разгромно уступил армейцам из Санкт-Петербурга

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение в Санкт-Петербурге. Армейцы уступили СКА со счетом 2:5.

Счет был открыт на 4-й минуте встречи. Ковальчук поразил ворота Стани броском в касание.

За три минуты до конца первого периода хозяева удвоили преимущество. Тихонов воспользовался ошибкой Маркова в обороне и отправил шайбу в сетку ворот москвичей.

Вторая двадцатиминутка началась с яростных атак хозяев льда, которые стремились досрочно снять все вопросы о победителе матча. И это подопечным Ялонена удалось.

На 22-й минуте Шипачев добил шайбу в ворота ЦСКА после броска Калинина. Спустя две минуты Поникаровский сделал счет неприличным - 4:0.

На 27-й минуте Гончаров отыграл один гол и подарил надежду москвичам на успешный исход матча, но под занавес периода Панарин поразил ворота Проскурякова, который заменил Станю после третьего гола, пропущенного словацким голкипером.

В третьем периоде ЦСКА усилиями Морозова удалось сократить разрыв в счете. Итоговый результат - 5:2 в пользу СКА.

После этого поражения "красно-синие" опустились на шестую строчку в турнирной таблице.