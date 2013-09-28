ЦСКА проиграл "Адмиралу" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы потерпели второе поражение от дебютанта КХЛ. Вслед за "Медвешчаком" ЦСКА был обыгран и "Адмиралом" из Владивостока - 2:4.

Счет в матче открыли на 19-й минуте хоккеисты из Владивостока - отличился Другов.

Второй период начался с двух шайб "Адмирала", заброшенных с промежутком в несколько секунд. Сначала Станю заставил капитулировать Лисин, а затем опытный голкипер ошибся за воротами и позволил Другову сделать дубль.

После этого терпение Торчетти лопнуло, и место в воротах вместо Стани занял Проскуряков. ЦСКА довольно быстро отыграл одну шайбу усилиями Прохоркина, но в концовке периода Осипов мощным броском поразил ворота армейцев - 4:1.

В третьем периоде "красно-синие" усилили давление на ворота "Адмирала", но максимум, чего им удалось добиться - отквитать одну шайбу. Итоговый счет встречи - 4:2 в пользу "Адмирала".

ЦСКА остается на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции с 13 очками.