Московский ЦСКА в гостях одержал победу над "Авангардом"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги взял верх над "Авангардом". Подопечные Дмитрия Квартальнова праздновали победу со счетом 4:2.

Первая шайба в этой встрече была заброшена уже на 7-й минуте. Андреас Энгквист мощным кистевым броском застал врасплох голкипера "Авангарда".

В концовке периода команды обменялись голами. На точный выстрел Кирилла Семенова армейцы ответили красивой комбинацией, которую завершил броском в пустые ворота Андрей Стась.

Во второй двадцатиминутке картина игры не изменилась - армейцы владели игровым преимуществом. Немало поспособствовал этому Игорь Мусатов, который получил матч-штраф за атаку в голову и оставил свою команду в меньшинстве на 5 минут. За это время ЦСКА забросил две шайбы, авторами которых стали Ян Муршак и Богдан Киселевич.

"Авангарду" удалось сократить отставание усилиями Никиты Пивцакина, но на большее сил у коллектива из Омска не хватило. Итоговый счет поединка - 4:2 в пользу ЦСКА.

Таким образом, "красно-синие" набирают 114 очков и остаются на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции.