Футболисты ЦСКА проиграли дома мюнхенской "Баварии" в матче ЛЧ

После поражения в Англии от "Манчестер Сити" ЦСКА потерял даже теоретические шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Однако турнирная мотивация у "красно-синих" осталась, ибо в каждом из восьми квартетов группового этапа ЛЧ есть еще и третье место, которое, согласно регламенту проведения еврокубков, предоставляет занявшей его команде право продолжить международную кампанию сезона посредством перехода в число участников Лиги Европы.

В домашней встрече против мюнхенской "Баварии" подопечным Леонида Слуцкого необходимо было как минимум не проиграть, ведь даже ничья могла многократно повысить шансы москвичей на досрочное "бронирование" пропуска в ЛЕ. Дело было в том, что за два тура до финиша группового этапа чемпионы России имели в своем активе три очка, а находящийся на последней четвертой позиции чешский клуб "Виктория" из города Пльзень проиграл все свои предыдущие матчи, и соответственно ни одного балла не заработал. Учитывая, что команде из Чехии в предпоследнем туре предстоял выезд в Манчестер, где победа "Сити" просматривается, образно говоря, невооруженным взглядом, армейцы в случае увеличения своего отрыва от конкурента хотя бы до четырех очков фактически решали задачу относительно продолжения участия в еврокампании этого сезона.

Впрочем, нынешние владельцы самого престижного трофея для клубов Старого Света рассчитывали в подмосковных Химках (где армейцы проводят свои домашние матчи) непременно победить, ибо тогда они практически гарантировали себе первое место в группе D, дающее определенные преимущества при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов. И к разочарованию российских любителей футбола флагман германской Бундеслиги нарушил планы ЦСКА, обыграв хозяев со счетом 3:1. В первом тайме ворота Игоря Акинфеева распечатал Арьен Роббен. Полузащитник из Нидерландов забил мяч после паса Томаса Мюллера. Закрепил же преимущество гостей Марио Гетце, отличившийся на 56-й минуте. В роли ассистента атакующего хавбека сборной Германии выступил Тони Кроос. Вскоре после этого бразильский защитник "Баварии" Данте сыграл рукой в своей штрафной площади, что не осталось без внимания главного арбитра встречи француза Антони Готье. Пенальти четко реализовал японский легионер ЦСКА Кейсуке Хонда. Однако практически тут же одиннадцатиметровый был назначен уже в ворота "красно-синих". Георгий Щенников сфолил на Роббене и в результате после безупречно выполненного удара с "точки" Мюллер к сделанной ранее голевой передаче присовокупил забитый мяч, заработав второй балл за результативность.

Таким образом, у ЦСКА осталось три очка, и теперь дружине Слуцкого необходимо добиться как минимум ничьей в Чехии. Гостевой матч против "Виктории" москвичи проведут 10 декабря. Правда, в случае, если чешская команда проиграет встречу пятого тура в Манчестере, армейцев устроит и поражение с разницей в один мяч, но непременно со счетом 2:3, 3:4, 4:5 и так далее. Если же "Виктория" возьмет верх со счетом 1:0 или 2:1, третье место в группе займет именно она.

Другой представитель России в Лиге чемпионов, питерский "Зенит", перед матчами заключительного шестого тура группового этапа имеет прекрасные шансы на выход в 1/8 финала. Выступающий в квартете G клуб с берегов Невы сыграл во вторник на своем поле вничью 1:1 с мадридским "Атлетико", который досрочно обеспечил себе первое место в группе. В результате "сине-бело-голубые" остались на второй позиции. Они по-прежнему опережают идущий третьим "Порту" на одно очко. Правда, следует отметить, что вице-чемпионам нашей страны невероятно повезло, что португальской команде не удалось одолеть в родных стенах аутсайдера квартета венскую "Аустрию". Эта встреча также завершилась со счетом 1:1.

Чтобы оказаться в плей-офф ЛЧ, "Зениту" нужно 11 декабря обыграть "Аустрию" на выезде. Впрочем, если в этот же день "Порту" не сможет в Мадриде взять верх над "Атлетико", подопечные Лучано Спаллетти выйдут в следующий этап Лиги чемпионов вне зависимости от того, как сыграют в Вене. Дело в том, что согласно регламенту УЕФА, в случае равенства очков главным дополнительным критерием являются результаты личных встреч между конкурентами. И здесь "Зенит" имеет перевес над "Порту". Напомним, что в гостях он обыграл "драконов" со счетом 1:0, а в домашней встрече против них добился ничьей 1:1.

Напомним, что футболисты из Санкт-Петербурга однажды уже преодолевали "групповой барьер" ЛЧ. Это произошло в позапрошлом сезоне. Рекордсменами же из российских команд по данному показателю пока являются три столичных клуба – ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак", которые ранее дважды выходили из группы главного еврокубка. "Красно-синие" преуспели в сезонах 2009/10 и 2011/12, "железнодорожники" - 2002/03 и 2003/04, а "красно-белые" - 1995/96 и 2000/01, причем в первом случае "Спартак" одержал победы во всех шести матчах этапа.

Андрей Ярков