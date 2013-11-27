ЦСКА на своем поле проиграл мюнхенской "Баварии" со счетом 1:3

Футболисты ЦСКА проиграли мюнхенской "Баварии" в домашнем матче

Московский ЦСКА в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА уступил на своем поле мюнхенской "Баварии" со счетом 1:3.

У победителей голы на свой счет записали Арьен Роббен, Марио Гетце и Томас Мюллер. Единственный мяч в составе "красно-синих" забил с пенальти Кейсуке Хонда.

Несмотря на поражение, ЦСКА сохраняет шансы на третье место в группе D, которое дает право участвовать в Лиге Европы. Для этого московскому клубу в последнем туре необходимо обыграть чешскую "Викторию". Матч состоится 10 декабря.

Отметим, что сегодняшняя победа с учетом прошлого сезона стала для мюнхенской "Баварии" 10-й подряд в Лиге чемпионов.