ЦСКА сыграет с "Баварией" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов

ЦСКА сыграет с "Баварией" в матче группового этапа Лиги Чемпионов

27 ноября ЦСКА на "Арене Химки" примет мюнхенскую "Баварию" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Начало игры в 21.00.

Несмотря на то, что армейцы уже потеряли шансы на выход в плей-офф, у команды еще есть возможность побороться за попадание в Лигу Европы. Это произойдет, если ЦСКА займет третье место в группе.

В настоящее время у армейцев три очка, а у идущей на четвертом месте чешской "Виктории" - ноль. Действующий победитель Лиги чемпионов, мюнхенская "Бавария", лидирует в группе с 12-ю очками.

Стоит отметить, что на матче будет пустовать одна из трибун за воротами, где должны были расположиться фанаты ЦСКА. Это связано с громким расистским скандалом, который разразился после матча "красно-синих" с "Манчестер Сити". Тогда полузащитник английского клуба Яя Туре пожаловался на расистские выкрики в свой адрес от болельщиков ЦСКА. В итоге, УЕФА наказал армейцев частичным закрытием трибун на игру с "Баварией".

Напомним, что в связи с проведением матча 27 ноября в Химках не будет продаваться алкогольная продукция. Также болельщикам рекомендуется приезжать на стадион за 1,5 - 2 часа до игры. За порядком во время матча будут следить более 950 сотрудников полиции.