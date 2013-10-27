ЦСКА разгромил "Краснодар" - 5:1

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы в домашнем матче Российской футбольной премьер-лиги разгромили "Краснодар" со счетом 5:1. Хет-триком отметился Тошич.

ЦСКА до этой встречи не мог поразить ворота соперника на протяжении пяти встреч чемпионата. "Красно-синих" за этот промежуток обыграли не только "Спартак" и "Зенит", но и скромный грозненский "Терек".

В поединке с "Краснодаром" армейцев, что называется, "прорвало" - в сетке ворот противника побывало сразу пять мячей.

Начало разгрому положил на 14-й минуте Тошич. Его удар совсем не выглядел неберущимся, но голкипер "Краснодара" Фильцов пропустил снаряд между ног - 1:0 в пользу ЦСКА.

Спустя пять минут Думбия воспользовался ошибкой обороны гостей, убежал один на один с Фильцовым и переиграл вратаря.

"Красно-синие" отнюдь не собирались останавливаться на достигнутом, и на 27-й минуте Тошич сделал дубль. Фильцову в данном эпизоде можно было только посочувствовать - сербу никто не мешал забивать.

На 39-й минуте Тошич оформил хет-трик. Защитники гостей не сумели заблокировать удар полузащитника ЦСКА в дальний угол, а голкипер до мяча не дотянулся.

Исход встречи к этому моменту был уже, фактически, решен. Мало кто верил, что "Краснодар" сможет отыграть четыре гола у армейцев, которые продолжали идти вперед.

На 48-й минуте Мамаев отквитал один мяч - Акинфеев не сумел отразить дальний удар экс-игрока ЦСКА.

На 67-й минуте москвичи забили очередной мяч, который оказался в этом матче последним. Точный удар головой записал на свой счет Игнашевич.

После этой победы армейцы поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице. От идущего третьим "Спартака" подопечные Слуцкого отстают на 6 очков.