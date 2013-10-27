Столичный ЦСКА одержал победу над "Азовмашем"

Фото: ИТАР-ТАСС

27 октября в Мариуполе на арене "Азовмаш" местная команда принимала московский ЦСКА в рамках третьего тура группового этапа Единой лиги ВТБ.

В первой четверти украинцы вели с армейцами игру на равных, но затем ЦСКА полностью перехватил инициативу и добился к концу матча значительного преимущества в 19 очков.

Лучшим в составе ЦСКА стал Владимир Мицов, набравший 18 очков. В итоге поединок завершился со счетом 69:83 в пользу москвичей.

Напомним, ранее московский ЦСКА выиграл у "Астаны" в Единой лиге ВТБ со счетом 72:54. Тогда "красно-синие" одержали вторую победу подряд и поднялись на первую строчку в турнирной таблице группы B.