Московский ЦСКА в драматичном матче обыграл "Урал" - 4:3

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы в невероятном по накалу гостевом матче Российской футбольной премьер-лиги одолели "Урал" - 4:3. Хозяева дважды сравнивали счет по ходу поединка, но в концовке все же пропустили решающий гол.

Первый гол во встрече был забит на 10-й минуте. Федор Смолов отдал пас на выход Эдгару Манучаряну, который пробил мимо Игоря Акинфеева - 1:0 в пользу "Урала".

Впрочем, "красно-синие" не дали своим соперникам почувствовать себя хозяевами положения. На 29-й минуте Алан Дзагоев головой вколотил мяч в угол ворот "Урала" после фланговой подачи. А уже в добавленное к первому тайму время армейцы вышли вперед. Роман Еременко приложился по мячу из-за пределов штрафной, снаряд пролетел между защитников и угодил в сетку. Голкипер "Урала" Николай Заболотный оказался бессилен помочь своей команде.

Однако "Урал" не собирался сдаваться на милость победителя. На 55-й минуте Смолов воспользовался непонятным разгильдяйством обороны ЦСКА, убежал на рандеву с Акинфеевым и сравнял счет - 2:2.

На 70-й минуте вышедший на замену Сейду Думбия вновь вывел "красно-синих" вперед. Нападающий получил пас на выход, перебросил выбежавшего из ворот Заболотного и ткнул мяч в пустую "рамку".

Но "Урал" продолжал атаковать и на 83-й минуте добился своего. После навеса с фланга Александр Ерохин головой отправил мяч в угол ворот Акинфеева, который даже не стал прыгать.

Тем не менее, фортуна в этот день благоволила ЦСКА. На последней минуте матча Думбия мощным ударом поставил точку - 4:3 в пользу "красно-синих".

Таким образом, ЦСКА набирает 21 очко и поднимается на вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ.