Армейцы обыграли "Терек" и вышли в полуфинал Кубка России

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные армейцы одержали победу над грозненским "Тереком" в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу. В основное время команды счет не открыли, а единственный мяч был забит на 111-й минуте Георгием Щенниковым.

Гол стал плодом комбинации, в которой поучаствовали Витиньо и Муса, пропустивший мяч под удар Щенникову. Голкипер "Терека" Ярослав Годзюр был бессилен помочь своей команде, а отыграться у грозненцев не хватило ни времени, ни сил.

Таким образом ЦСКА выходит в полуфинал Кубка России, где встретится с "Краснодаром". Встреча пройдет 16 апреля в Краснодаре.

Вторую полуфинальную пару составили "Ростов" и "Луч-Энергия".