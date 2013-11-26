Форма поиска по сайту

26 ноября 2013, 19:37

Спорт

Московский ЦСКА обыграл на выезде "Автомобилист" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА обыграл в Екатеринбурге местный "Автомобилист" со счетом 2:0. Эта победа стала для столичного клуба третьей подряд.

Первой заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать практически полтора периода. На 8-й минуте второго периода счет открыл форвард "красно-синих" Игорь Григоренко. Следующее изменение в счете произошло лишь за 5 минут до финальной сирены - очередной гол на свой счет записал Алексей Морозов.

Нанеся 28 бросков по воротам ЦСКА, хозяева площадки так и не смогли пробить Илью Проскурякова, который провел второй "сухой" матч в сезоне.

После этой победы ЦСКА набрал 56 очков и вплотную подобрался к рижскому "Динамо", занимающему третье месте в Западной конференции.

