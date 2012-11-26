ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью - 1:1

Фото: ИТАР-ТАСС

В Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" завершился матч 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги между "Зенитом" и ЦСКА. В не слишком зрелищной игре команды не сумели определить сильнейшего. На гол Янбаева москвичи ответили точным выстрелом Эльма с пенальти.

Первый тайм прошел при подавляющем преимуществе "Зенита". Хозяева поле создали массу возможностей забить, но не сумели реализовать свои моменты. У москвичей не получалось абсолютно ничего. Наиболее красноречиво о том, как проходила игра в первые 45 минут, свидетельствует статистика владения мячом - почти 75% игрового времени сферу контролировали игроки "Зенита".

Во второй половине встречи картина игры не слишком изменилась. "Зенит" шел вперед, ЦСКА рассчитывал на контратаки.

На 56-й минуте счет был открыт. Янбаев сыграл "в стенку" с Файзулиным, оказался прямо перед Акинфеевым и отправил мяч в дальний угол.

У ЦСКА по-прежнему не клеилась игра и казалось, что петербуржцы сумеют легко довести матч до победы, но за 5 минут до конца встречи Губочан сфолил в своей штрафной на Дзагоеве. Егоров без колебаний указал на "точку". К мячу подошел Эльм и уверенно переиграл Малафеева.

Отметим, что игра проходила без зрителей, поскольку по решению КДК "Зенит" проведет два домашних матча при пустых трибунах. Напомним, дисциплинарный комитет дисквалифицировал арену "Зенита" за использование фанатами "сине-бело-голубых" пиротехники в матче против "Динамо". Тогда травму от взрыва петарды получил голкипер москвичей Шунин.

ЦСКА сохраняет первую строчку в турнирной таблице, набирая 40 очков. Ближайший конкурент москвичей - "Анжи" - отстает на три балла.