Армейцы выиграли у пражского "Льва" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В Праге вечером 25 октября состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местным "Львом" и московским ЦСКА. В напряженном поединке победу праздновали столичные хоккеисты - 3:2.

Основные события на льду произошли во втором и третьем периодах. Во второй двадцатиминутке ЦСКА забросил в ворота пражан две шайбы усилиями Марченко и Грабовского, сообщает "Р-Спорт".

В заключительном отрезке игры "Лев" пытался уйти от поражения и организовал мощное давление на ворота армейцев. Такая тактика вскоре принесла свои плоды - игроки ЦСКА начали удаляться и у пражан появились шансы забросить во время игры в численном большинстве.

На 46-й минуте отличился Томаш Суровы, которому удалось пробить Станю при реализации лишнего игрока.

Спустя всего 14 секунд, ЦСКА восстановил статус-кво - Радулов удачно подставил клюшку под прострельную передачу партнера.

За минуту до конца "Лев" сумел снова сократить отставание в счете. Заменив вратаря на шестого полевого игрока, пражане сумели забросить Стане в момент игры в большинстве.

Через 20 секунд в ворота "Льва" был назначен буллит. Грабовский переиграть Пепперле не сумел. Итоговый счет матча - 3:2 в пользу ЦСКА.

Победа позволила ЦСКА подняться на вторую строчку в таблице Западной Конференции. Следующую встречу армейцы проведут 28 октября дома против "Сибири".