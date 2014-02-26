Форма поиска по сайту

26 февраля 2014, 21:26

Спорт

ЦСКА проиграл ПСЖ в матче юношеской Лиги чемпионов

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы уступили французскому ПСЖ в домашнем матче юношеской Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Счет был открыт на 19-й минуте поединка. Эрвин Онгенда перебросил голкипера ЦСКА ударом со штрафного.

В компенсированное к первому тайму время Мишель Эрве удвоил преимущество парижан, отправив мяч в "девятку" ворот Сергея Ревякина после серии ошибок игроков ЦСКА.

На 49-й минуте Дмитрий Ефремов отквитал один гол и установил окончательный результат матча - 2:1 в пользу ПСЖ.

По регламенту юношеской Лиги чемпионов ответные матчи не предусмотрены. Таким образом, ЦСКА выбывает из борьбы за трофей.

ЦСКА Лига чемпионов

Главное

