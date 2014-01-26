Баскетболисты ЦСКА проиграли "Химкам" в матче Единой лиги ВТБ

Фото: ИТАР-ТАСС

В очередном матче Единой лиги ВТБ баскетболисты столичного ЦСКА проиграли в гостях подмосковным "Химкам" - 87:90.

Армейцы сделали неплохой задел в счете еще в первой четверти, которую выиграли с разницей "+9". Вторая и третья десятиминутки проходили в абсолютно равной борьбе.

Но в последнем отрезке игры хозяева площадки смогли завладеть инициативой и вырвали победу в самой концовке. После потери капитана армейцев Виктора Хряпы результативный бросок сделал форвард "Химок" Джеймс Огастин. Он же стал и самым результативным игроком матча, набрав 31 очко и сделав 7 подборов. В составе проигравших 29 баллов на счету Милоша Теодосича.

После 13 сыгранных матчей московский ЦСКА занимает в группе В второе место. В активе армейцев 11 побед и 2 поражения. На первой строчке находятся подмосковные "Химки", которые не проиграли ни одного матча.