"Химки" обыграли ЦСКА в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: ИТАР-ТАСС

"Химки" обыграли ЦСКА в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 83:80.

Подмосковный клуб удачно провел первую четверть - 20:13. Во второй десятиминутке химчане увеличили преимущество до 11 очков.

ЦСКА сумел собраться и совершил впечатляющий рывок в третьей четверти, выиграв ее со счетом 28:22, но "Химки" не дали армейцам сделать большего.

83:80 - и "Химки" повели в полуфинальной серии.

Отметим, что полуфинал проводится до трех побед одной из команд.