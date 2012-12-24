ЦСКА в домашнем матче КХЛ разгромил "Салават Юлаев"

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные армейцы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромили "Салават Юлаев" со счетом 4:1. Это первая победа ЦСКА под руководством Вячеслава Буцаева.

Счет был открыт на 5-й минуте встречи - отличился Андрей Сергеев. Гости ответили шайбой Глухова. Но равенство в счете держалось меньше минуты, армеец Рылов мощным броском застал врасплох Тарасова.

Во второй двадцатиминутке темп игры несколько спал. На 29-й минуте преимущество "красно-синих" увеличил Михаил Грабовский, переигравший голкипера с пятачка.

В третьем периоде уфимцы пошли вперед большими силами, но все попытки сократить отставание в счете пресек Брызгалов. За минуту до конца игры гости заменили вратаря на шестого полевого игрока, но это привело лишь к четвертой шайбе, заброшенной в пустые ворота.

ЦСКА одерживает первую победу под руководством Буцаева и продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.