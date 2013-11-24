После матча ЦСКА - "Спартак" задержано 30 человек

Столичное дерби ЦСКА-"Спартак" закончилось массовыми задержаниями

Московское дерби между самыми непримиримыми соперниками, "Спартаком" и ЦСКА привычно закончилось массовыми задержаниями. В руки полицейских попали почти 30 болельщиков. В пресс-службе МВД сообщили, что у некоторых из них были изъяты пиротехнические изделия.

Главное московское дерби прошло на стадионе "Арена-Химки" и завершилось победой "армейцев" со счетом 1:0. Победный гол в самом начале игры забил Думбия. Однако болельщикам оказалось мало 90 минут игры и они продолжили выяснять отношения вне стадиона.

Добавим, что игры самых непримиримых соперников ЦСКА и "Спартака" редко обходятся без драк и провокаций со стороны фанатов. Так после игры первого круга Чемпионата России на стадионе "Локомотив", завершившейся победой "красно-белых" со счетом 3:0, полиция задержала 60 человек.

При этом, например, в марте 2012 года игра этих соперников закончилась массовой потасовкой и задержанием более 80 человек. Годом ранее, полиции пришлось утихомиривать огромную толпу. В итоге в участки поехало более 120 фанатов.