Московский "Спартак" может догнать лидера Чемпионата России

Матч "Спартак" - ЦСКА состоится в Москве в субботу

23 ноября на стадионе "Арена Химки" в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу состоится матч ЦСКА - "Спартак". В первенстве страны "красно-белые" делят второе место со столичным "Локомотивом". Армейцы идут четвертыми.

Если сегодня "Спартак" одержит верх, то догонит лидера турнирной таблицы - питерский "Зенит". А если проиграет, то сравняется по очкам со своим сегодняшним соперником.

Ожидается, что посмотреть игру придут около 18 тысяч болельщиков. Обеспечивать общественный порядок будут более 1000 сотрудников правоохранительных органов.

В полиции подчеркнули, что при входе на трибуны будет проводиться тщательный досмотр. На стадион не будут допущены зрители в состоянии алкогольного опьянения.

Начало матча в 17:00.