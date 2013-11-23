Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября 2013, 12:21

Спорт

Московский "Спартак" может догнать лидера Чемпионата России

Матч "Спартак" - ЦСКА состоится в Москве в субботу

23 ноября на стадионе "Арена Химки" в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу состоится матч ЦСКА - "Спартак". В первенстве страны "красно-белые" делят второе место со столичным "Локомотивом". Армейцы идут четвертыми.

Если сегодня "Спартак" одержит верх, то догонит лидера турнирной таблицы - питерский "Зенит". А если проиграет, то сравняется по очкам со своим сегодняшним соперником.

Ссылки по теме


Ожидается, что посмотреть игру придут около 18 тысяч болельщиков. Обеспечивать общественный порядок будут более 1000 сотрудников правоохранительных органов.

В полиции подчеркнули, что при входе на трибуны будет проводиться тщательный досмотр. На стадион не будут допущены зрители в состоянии алкогольного опьянения.

Начало матча в 17:00.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2013-2014
ЦСКА футбол Спартак болельщики дерби

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика