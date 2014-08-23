Столичный ЦСКА в гостях уступил казанскому "Рубину"

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Столичный ЦСКА в матче 5-го тура Российской футбольной Премьер-лиги на выезде уступил казанскому "Рубину" со счетом 1:2.

Первыми счет открыли хозяева - на 18-ой минуте голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев после навеса неуверенно сыграл на выходе, и нападающий казанцев Игорь Портнягин головой отправил мяч в сетку ворот.

А уже под конец первого тайма судья назначил одиннадцатиметровый удар в ворота "Рубина". Пенальти точно реализовал экс-игрок казанского клуба Бибрас Натхо. Однако на 83-ой минуте нападающий "Рубина" Карадениз вывел свою команду вперед.

Таким образом армейцы остались на пятой строчке в турнирной таблице. В следующем матче подопечным Леонида Слуцкого предстоит встретиться с "Ростовом".