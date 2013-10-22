Форма поиска по сайту

22 октября 2013, 10:07

Спорт

ЦСКА в гостях обыграл "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержали победу над братиславским "Слованом". Встреча завершилась со счетом 3:2.

Хозяева вышли вперед на 4-й минуте встречи. Шайба получилась курьезной, фактически голкипер ЦСКА Станя забросил ее в свои ворота. В не самой опасной ситуации страж ворот неудачно сыграл клюшкой, от которой шайба срикошетила в ворота.

Во втором периоде заброшенных шайб зрители не увидели, а третий подарил болельщикам голевую феерию.

На 42-й минуте армейцам удалось восстановить равновесие - Первышин мощным броском поразил ворота "Слована".

Спустя пять минут в контратаке отличился Фефелов. Эта шайба вывела москвичей вперед - 2:1.

На 52-й минуте "Слован" сравнял счет - Кукумберг мощным выстрелом застал врасплох Станю.

Спустя три минуты окончательный счет в поединке установил Филппула - 3:2 в пользу ЦСКА.

Благодаря этой победе подопечные Торчетти поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

